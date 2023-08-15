МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Платформа Discord.io (сторонний интерфейс для Discord) сообщила о крупной утечке данных, которая произошла в ночь на 14 августа — после ее подтверждения временно прекращена работа всех сервисов и все операции. Мошенники начали звонить через Telegram с подменных номеров

"В Discord.io произошла утечка данных. В ночь на 14 августа на сайте Discord.io произошла крупная утечка данных, в результате которой содержимое нашей базы оказалось в распоряжении неизвестных лиц. Мы узнали об этом позднее, и, подтвердив содержание утечки, приняли решение о прекращении работы всех сервисов и операций", — говорится в сообщении на сайте платформы.

Предполагается, что причиной взлома стала уязвимость в коде сайта, которая позволила злоумышленнику получить доступ к базе данных — после этого он скачал базу данных и выставил ее на стороннем сайте. Утекли такие данные, как имена пользователей, Discord ID, информация об аватарах, адреса электронной почты, пароли.

"Все платежи обрабатываются через PayPal и Stripe. Мы не храним платежную информацию на наших серверах, и утечки этой информации не было", — отметили в компании.

В сообщении уточнили, что сейчас идет расследование инцидента: "Мы продолжим расследование возможных причин взлома и предпримем меры для того, чтобы подобное не повторилось. В частности, будет полностью переписан код нашего сайта, а также полностью пересмотрены методы обеспечения безопасности".