МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Пользователи Telegram жалуются на сбой в работе мессенджера: по данным на 20.30 мск, сервис Downradar зафиксировал более 12 тысяч жалоб, убедился корреспондент РИА Новости. Новые шаги ЦБ: чего ждать?

Проблема возникла не только у российских пользователей, но и у пользователей из Белоруссии, Грузии, Узбекистана, Украины, Казахстана. Сбой начался около 20.00 мск.

В свою очередь, по данным сервиса Downdetector, чаще всего поступают жалобы на работу приложения и подключение к серверу, долгую загрузку файлов и видео при отправлении.