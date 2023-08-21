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2023
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Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера
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Пользователи Telegram жалуются на сбой в работе мессенджера: по данным на 20.30 мск, сервис Downradar зафиксировал более 12 тысяч жалоб, убедился корреспондент РИА Новости... ПРАЙМ, 21.08.2023
экономика, технологии, новости, россия, telegram, сбой
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Пользователи Telegram жалуются на сбой в работе мессенджера: по данным на 20.30 мск, сервис Downradar зафиксировал более 12 тысяч жалоб, убедился корреспондент РИА Новости.
Проблема возникла не только у российских пользователей, но и у пользователей из Белоруссии, Грузии, Узбекистана, Украины, Казахстана. Сбой начался около 20.00 мск.
В свою очередь, по данным сервиса Downdetector, чаще всего поступают жалобы на работу приложения и подключение к серверу, долгую загрузку файлов и видео при отправлении.