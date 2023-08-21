2023-08-21T22:12:38+03:00
2023-08-21T22:12:38+03:00
2023-08-21T22:12:38+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230821/841533483.html
Telegram испытывал сложности с работой дата-центра в Европе
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Telegram, по информации Роскомнадзора, испытывает сложности с работой дата-центра в Европе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в понедельник пользователи... ПРАЙМ, 21.08.2023
экономика, технологии, новости, россия, роскомнадзор, telegram, сбой
https://cdnn.1prime.ru/images/83260/70/832607086.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83260/70/832607086.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83260/70/832607081.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83260/70/832607081.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83260/70/832607078.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83260/70/832607078.jpg
https://1prime.ru/itb/20230817/841481227.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Telegram, по информации Роскомнадзора, испытывает сложности с работой дата-центра в Европе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в понедельник пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Проблема возникла примерно в 20.00 мск. По данным сервиса Downradar, на момент 20.30 мск поступило более 12 тысяч жалоб на ситуацию. При этом сбой наблюдается у пользователей в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Узбекистане, а также на Украине.
"По имеющейся информации сервис испытывает сложности с работой его дата-центра в Европе", — говорится в сообщении.
На данный момент количество жалоб снижается, по данным сервиса Downradar на 21.52 зафиксировано 361 отчет. В пиковый момент пользователи оставили 12 359 жалоб.