МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Telegram, по информации Роскомнадзора, испытывает сложности с работой дата-центра в Европе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "ВКонтакте" обогнала Telegram по числу мобильных пользователей

Ранее в понедельник пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Проблема возникла примерно в 20.00 мск. По данным сервиса Downradar, на момент 20.30 мск поступило более 12 тысяч жалоб на ситуацию. При этом сбой наблюдается у пользователей в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Узбекистане, а также на Украине.

"По имеющейся информации сервис испытывает сложности с работой его дата-центра в Европе", — говорится в сообщении.

На данный момент количество жалоб снижается, по данным сервиса Downradar на 21.52 зафиксировано 361 отчет. В пиковый момент пользователи оставили 12 359 жалоб.