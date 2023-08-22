2023-08-22T23:35:17+03:00
2023-08-22T23:35:17+03:00
2023-08-22T23:35:17+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230822/841547078.html
В работе AppStore произошел сбой
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В работе магазина приложений AppStore произошел сбой, сообщает корреспондент РИА Новости. "Сбой подключения к AppStore. Повторить", — говорится в сообщении на главной странице... ПРАЙМ, 22.08.2023
экономика, технологии, новости, россия, appstore
https://cdnn.1prime.ru/images/83263/64/832636478.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83263/64/832636478.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83263/64/832636477.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83263/64/832636477.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83263/64/832636465.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83263/64/832636465.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20230822/841545596.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. В работе магазина приложений AppStore произошел сбой, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Сбой подключения к AppStore. Повторить", — говорится в сообщении на главной странице маркетплейса.
По данным сервиса Downdetector на 22:28 по московскому времени было зафиксировано 372 жалобы. Сбой начался около 22:00 по мск.
Большинство пользователей — 90% — жалуются на подключение к серверу. Еще 6% на работу веб-сайта, 4% — на вход.