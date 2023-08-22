МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. В работе магазина приложений AppStore произошел сбой, сообщает корреспондент РИА Новости. Споткнулись о российский газ. Энергокризис подкрался к Европе из-за угла

"Сбой подключения к AppStore. Повторить", — говорится в сообщении на главной странице маркетплейса.

По данным сервиса Downdetector на 22:28 по московскому времени было зафиксировано 372 жалобы. Сбой начался около 22:00 по мск.

Большинство пользователей — 90% — жалуются на подключение к серверу. Еще 6% на работу веб-сайта, 4% — на вход.