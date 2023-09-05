МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российский официальный магазин приложений для Android RuStore запустил детский режим — теперь родители могу настраивать просмотр и поисковую выдачу контента в зависимости от возраста ребенка, а также управлять покупками, следует из сообщения компании. В приложении "Госуслуги" теперь можно узнать больше информации о товарах

"По нашим данным, большинство родителей беспокоит возможный доступ ребенка к "взрослым" или "ненормативным" сайтам и приложениям. Безопасность пользователей, в том числе детей, — основной приоритет RuStore. Для того чтобы погружение в мир мобильных приложений и игр прошло наиболее комфортно, мы разработали специальный детский режим, который не только будет показывать подходящий по возрасту контент, но и предложит полезные приложения и игры для учебы, спорта и развлечений", — прокомментировал директор по продукту в RuStore Олег Афанасьев.

В компании объяснили, что теперь родители могут выбрать один из вариантов возраста ребенка: дошкольник, школьник или подросток, — от этого зависит, какие приложения он увидит. Для дошкольников отображается только детский контент без нежелательных материалов. Для школьников предлагаются приложения и игры, которые подходят для всей семьи, но могут содержать динамичный контент — меняющийся с учетом интересов пользователей. Подросткам доступен более взрослый контент.

Редакция RuStore также запустила специальные подборки, они содержат полезные приложения и игры и меняются в зависимости от выбранного возраста ребенка.

"Ребенок не сможет самостоятельно выключить детский режим: родитель устанавливает код, без ввода которого невозможно менять настройки или совершать покупки. Включить детский режим, выбрать возраст ребенка и установить пин-код можно в настройках профиля в RuStore", — отметили в компании.