Глава компании: АО "ГЛОНАСС" создало конструкторское бюро для новых разработок
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. АО "ГЛОНАСС" создало собственное конструкторское бюро, которое займется разработками в сфере мониторинга и передачи данных как для государственных нужд, так и для применения в различных сферах жизни россиян, рассказал РИА Новости глава компании Алексей Райкевич.
"Мы решили создать конструкторское бюро "ГЛОНАСС" как раз для того, чтобы более активно идти в новые разработки. У нас и раньше было подобное подразделение, а теперь мы его расширяем", — рассказал Райкевич.
Кроме того, он отметил, что "один из первых проектов КБ "ГЛОНАСС" — спутниковый трекер для мониторинга авиабеспилотников, маломерных судов, коммерческого автотранспорта".
"До конца 2023 года АО "ГЛОНАСС" выпустит рабочий прототип трекера, который позволит получать данные от подвижных объектов по российским спутниковым каналам в режиме реального времени на всей территории России и вне зон покрытия сотовой связи. Применение уникальной технологии организации связи позволяет существенно снизить размер спутникового абонентского терминала — до 200 граммов", — рассказал глава компании.
По его словам, использование российских каналов связи обеспечит снижение в три раза стоимости подобного сервиса по сравнению с иностранными аналогами вендоров, которые ушли с российского рынка.
"Применение технологии АО "ГЛОНАСС" гарантирует технологический и навигационный суверенитет целого ряда отраслей российской экономики и позволит расширить применение технологии мониторинга подвижных объектов вне зависимости от зон покрытия сотовой связью", — заключил Райкевич.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230911/841708534.html