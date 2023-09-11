МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. АО "ГЛОНАСС" создало собственное конструкторское бюро, которое займется разработками в сфере мониторинга и передачи данных как для государственных нужд, так и для применения в различных сферах жизни россиян, рассказал РИА Новости глава компании Алексей Райкевич. АО "ГЛОНАСС" начало тестировать российские трекеры для беспилотников

"Мы решили создать конструкторское бюро "ГЛОНАСС" как раз для того, чтобы более активно идти в новые разработки. У нас и раньше было подобное подразделение, а теперь мы его расширяем", — рассказал Райкевич.

Кроме того, он отметил, что "один из первых проектов КБ "ГЛОНАСС" — спутниковый трекер для мониторинга авиабеспилотников, маломерных судов, коммерческого автотранспорта".

"До конца 2023 года АО "ГЛОНАСС" выпустит рабочий прототип трекера, который позволит получать данные от подвижных объектов по российским спутниковым каналам в режиме реального времени на всей территории России и вне зон покрытия сотовой связи. Применение уникальной технологии организации связи позволяет существенно снизить размер спутникового абонентского терминала — до 200 граммов", — рассказал глава компании.

По его словам, использование российских каналов связи обеспечит снижение в три раза стоимости подобного сервиса по сравнению с иностранными аналогами вендоров, которые ушли с российского рынка.

"Применение технологии АО "ГЛОНАСС" гарантирует технологический и навигационный суверенитет целого ряда отраслей российской экономики и позволит расширить применение технологии мониторинга подвижных объектов вне зависимости от зон покрытия сотовой связью", — заключил Райкевич.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.