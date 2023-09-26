МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Роскомнадзор выявил 12 иностранных хостинг-провайдеров, подлежащих "приземлению", которые не выполнили требования российского законодательства в этой области — регулятор обязал поисковые интернет-системы маркировать их как нарушителей закона, сообщается на сайте РКН. "Солар" отметила рост числа атак на умные устройства

"Роскомнадзор принял решение о применении в отношении 12 иностранных провайдеров хостинга мер понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства", — говорится в сообщении.

Такие меры приняты в отношении Amazon Web Services, Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean. В июне Роскомнадзор включил этих провайдеров в число компаний, подлежащих "приземлению".

Включение в этот перечень накладывает на иностранных провайдеров хостинга обязательства по открытию на территории России филиала, представительства или российского юридического лица, размещению на своем сайте электронной формы обратной связи с российскими пользователями, регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с органами власти. В сообщении регулятора указано, что перечисленные иностранные провайдеры не выполнили эти обязательства.

"Принятые меры информирующего характера будут действовать до исполнения в полном объеме иностранными провайдерами хостинга указанных обязанностей", — добавили в РКН.