2023-09-29T14:15:00+03:00
2023-09-29T14:17:07+03:00
2023-09-29T14:15:00+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230929/841849484.html
Работа приложения Райффайзенбанка восстановлена
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Работа приложения Райффайзенбанка восстановлена после внутренней технической неполадки, сообщила пресс-служба банка. "Все сервисы "Райффайзен Онлайн" полностью восстановлены... ПРАЙМ, 29.09.2023
экономика, технологии, новости, россия, райффайзенбанк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Работа приложения Райффайзенбанка восстановлена после внутренней технической неполадки, сообщила пресс-служба банка.
"Все сервисы "Райффайзен Онлайн" полностью восстановлены. Кратковременные сложности с проведением некоторых операций в мобильном приложении были вызваны внутренней технической неполадкой", — говорится в сообщении.
Ранее в пятницу в пресс-службе Райффайзенбанка сообщили РИА Новости, что клиенты банка могут испытывать сложности в проведении операций через его мобильное приложение.