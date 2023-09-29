МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Работа приложения Райффайзенбанка восстановлена после внутренней технической неполадки, сообщила пресс-служба банка. Россиян предупредили о появлении мошеннических приложений в App Store

"Все сервисы "Райффайзен Онлайн" полностью восстановлены. Кратковременные сложности с проведением некоторых операций в мобильном приложении были вызваны внутренней технической неполадкой", — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу в пресс-службе Райффайзенбанка сообщили РИА Новости, что клиенты банка могут испытывать сложности в проведении операций через его мобильное приложение.