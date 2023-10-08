МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. В интерфейс Telegram добавлена поддержка иврита, об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. "Черный день". Нетаньяху пообещал возмездие Израиля

"Сотни тысяч людей подписываются на Telegram из Израиля и с палестинских территорий. В дополнение к арабскому языку мы только что добавили поддержку иврита в пользовательский интерфейс Telegram", — сказал Дуров.

Он также отметил, что "в это тяжелое время все пострадавшие должны иметь надежный доступ к новостям и личной переписке".

В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов после ракетного обстрела и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля объявила о режиме готовности к войне.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля и сообщило, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи".

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.