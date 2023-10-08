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2023
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В интерфейсе Telegram появилась поддержка иврита, заявил Дуров
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В интерфейс Telegram добавлена поддержка иврита, об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. "Сотни тысяч людей подписываются на Telegram из... ПРАЙМ, 08.10.2023
экономика, технологии, новости, россия, израиль, telegram
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. В интерфейс Telegram добавлена поддержка иврита, об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
"Сотни тысяч людей подписываются на Telegram из Израиля и с палестинских территорий. В дополнение к арабскому языку мы только что добавили поддержку иврита в пользовательский интерфейс Telegram", — сказал Дуров.
Он также отметил, что "в это тяжелое время все пострадавшие должны иметь надежный доступ к новостям и личной переписке".
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