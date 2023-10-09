МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Таиланд вывел свой второй спутник для исследования Земли спустя 15 лет после первого запуска, пуск осуществлялся с космодрома Куру во Французской Гвиане, передает издание Bangkok Post. Правительство выделит средства на развитие космической отрасли

Отмечается, что ракета-носитель Vega вывела на орбиту спутник THEOS-2 (Thailand Earth Observation System-2)9 октября в 4:36 по московскому времени. Космический аппарат разработали Airbus Defence и тайское комическое агентство (GISTDA).

"Ракета также доставила на орбиту спутник FORMOSAT-7R/TRITON космического агентства Тайваня (TASA) и 10 спутников Европейского космического агентства (ESA)", — добавляет газета.

Орбитальный комплекс THEOS-2 предназначен для оптических наблюдений, предупреждения и преодоления последствий природных катастроф и обеспечения безопасности.

Первый спутник, THEOS-1, Таиланд запустил в 2008 году.