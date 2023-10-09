2023-10-09T11:25:33+03:00
2023-10-09T11:25:33+03:00
2023-10-09T11:25:33+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231009/841926529.html
Таиланд запустил спутник впервые за 15 лет
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Таиланд вывел свой второй спутник для исследования Земли спустя 15 лет после первого запуска, пуск осуществлялся с космодрома Куру во Французской Гвиане, передает издание Bangkok... ПРАЙМ, 09.10.2023
общество , впк, экономика, технологии, новости, таиланд, спутники, космос
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Таиланд вывел свой второй спутник для исследования Земли спустя 15 лет после первого запуска, пуск осуществлялся с космодрома Куру во Французской Гвиане, передает издание Bangkok Post.
Отмечается, что ракета-носитель Vega вывела на орбиту спутник THEOS-2 (Thailand Earth Observation System-2)9 октября в 4:36 по московскому времени. Космический аппарат разработали Airbus Defence и тайское комическое агентство (GISTDA).
"Ракета также доставила на орбиту спутник FORMOSAT-7R/TRITON космического агентства Тайваня (TASA) и 10 спутников Европейского космического агентства (ESA)", — добавляет газета.
Орбитальный комплекс THEOS-2 предназначен для оптических наблюдений, предупреждения и преодоления последствий природных катастроф и обеспечения безопасности.
Первый спутник, THEOS-1, Таиланд запустил в 2008 году.