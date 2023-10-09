МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Более пяти тысяч кибератак на критическую информационную инфраструктуру России из Украины и стран НАТО было зафиксировано с начала 2022 года, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов. Блок НАТО помог убить большую часть украинцев, признали в США

"С начала 2022 года зафиксировано более 5 тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Полученные уполномоченными ведомствами данные свидетельствуют об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения этих атак", — сказал он в интервью "Российской газете".

По словам замсекретаря Совбеза России, западные страны разрабатывали и тестировали модель атак на российскую инфраструктуру.

"Под прикрытием тотальной русофобии "украинские" нападения на объекты критической информационной инфраструктуры России не только не осуждаются, но даже поощряются", — отметил он.

Храмов подчеркнул, что украинские хакеры, подготовленные западом для нападений на Россию, угрожают уже своим "хозяевам".

"Как следствие, мы прогнозируем рост компьютерной преступности по всему миру, в том числе в западных странах, и предупреждаем об ответственности за это западных кураторов пресловутой IT —армии Украины", — заключил Храмов.