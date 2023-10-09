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2023-10-09T16:19:39+03:00
2023-10-09T15:42:00+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231009/841929653.html
Раскрыто, сколько кибератак совершили Украина и НАТО на Россию
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Более пяти тысяч кибератак на критическую информационную инфраструктуру России из Украины и стран НАТО было зафиксировано с начала 2022 года, сообщил заместитель секретаря Совета... ПРАЙМ, 09.10.2023
экономика, технологии, новости, россия, украина, кибератаки, нато
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Более пяти тысяч кибератак на критическую информационную инфраструктуру России из Украины и стран НАТО было зафиксировано с начала 2022 года, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.
"С начала 2022 года зафиксировано более 5 тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Полученные уполномоченными ведомствами данные свидетельствуют об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения этих атак", — сказал он в интервью "Российской газете".
По словам замсекретаря Совбеза России, западные страны разрабатывали и тестировали модель атак на российскую инфраструктуру.
"Под прикрытием тотальной русофобии "украинские" нападения на объекты критической информационной инфраструктуры России не только не осуждаются, но даже поощряются", — отметил он.
Храмов подчеркнул, что украинские хакеры, подготовленные западом для нападений на Россию, угрожают уже своим "хозяевам".
"Как следствие, мы прогнозируем рост компьютерной преступности по всему миру, в том числе в западных странах, и предупреждаем об ответственности за это западных кураторов пресловутой IT —армии Украины", — заключил Храмов.