ООН, 16 окт — ПРАЙМ. Применение западных спутников двойного назначения в конфликтах, сделает их законной целью России, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД страны Владимир Ермаков. Правительство выделит средства на развитие космической отрасли

США и Украина не раз заявляли, что сотрудничают в вопросах предоставления данных с американских спутников для нужд ВСУ. В сентябре на сайте компании Maxar сообщалось, что ее коммерческие спутники дважды вели съемку Севастополя.

Дипломат подчеркнул, что квазигражданская инфраструктура в космосе "вполне логично может оказаться законной целью для ответного удара". По его словам, Вашингтон и его союзники не совсем осознают свое опосредованное участие в вооруженных конфликтах. При этом Москва последовательно привлекает внимание международного сообщества к данной опасной тенденции, выходящей за рамки безобидного использования космических технологий, "отчетливо проявившейся в ходе событий на Украине".

"Очевидно, США и их союзники не совсем отдают себе отчет, что подобная деятельность фактически представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах", — сказал Ермаков.

Он отметил, что действия Запада подвергают рискам устойчивость мирной деятельности в космическом пространстве, а также на Земле, ставят под угрозу благополучие населения, в первую очередь в развивающихся странах.

Как добавил дипломат, подобное провокационное применение спутников двойного назначения как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе 1967 года, предусматривающего исключительно мирное использование космического пространства, и требует самого серьезного осуждения международным сообществом.

Договор об использовании космического пространства в мирных целях был подписан в рамках ООН в 1967 году. Документ запретил военное использование околоземного пространства, включая вывод ядерного оружия и оружия массового поражения за пределы планеты. Однако в договоре остались некоторые правовые лакуны, которые не обозначили, в том числе, вывод в космос вооружений на новых физических принципах и систем противоракетной обороны.