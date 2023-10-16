МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Ученый Брент Силс из Университета Кентукки, США, применил искусственный интеллект для расшифровки свитков из уничтоженного при извержении вулкана Везувий Геркуланума, пишет The Guardian. В Совфеде предложили ввести маркировку созданного нейросетью голоса

Как сообщает издание, технология пока различает одно слово. По информации газеты, Силс и его коллега весной 2023 года запустили программу Vesuvius challenge, которая позволила ускорить расшифровку чтения текстов на сожженных свитках, обнаруженных в руинах Геркуланума. Ученые также создали программу для распознавания букв при помощи анализа изменений, происходящих с папирусом при нанесении чернил.

Позднее студенты из Германии усовершенствовали процесс поиска, обнаружив при этом слово, которое переводится как "пурпурный".

"Это слово — наше первое погружение в нераскрытую древнюю книгу, напоминании о королевской власти, богатстве, и даже издевательствах", — сказал Силс. — "Неизвестно, о чем говорится в этом свитке. Но я верю, что скоро мы это выясним."

Как сообщает Guardian, коллекция свитков из Геркуланума является единственной сохранившейся древней библиотекой, поэтому она вызывает огромный интерес ученых.

Геркуланум — город в Древнем Риме, уничтоженный в 79 году нашей эры извержением вулкана Везувий.