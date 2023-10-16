The Guardian: ИИ расшифровал слово на сожженном древнем свитке из Геркуланума
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Ученый Брент Силс из Университета Кентукки, США, применил искусственный интеллект для расшифровки свитков из уничтоженного при извержении вулкана Везувий Геркуланума, пишет The Guardian.
Как сообщает издание, технология пока различает одно слово. По информации газеты, Силс и его коллега весной 2023 года запустили программу Vesuvius challenge, которая позволила ускорить расшифровку чтения текстов на сожженных свитках, обнаруженных в руинах Геркуланума. Ученые также создали программу для распознавания букв при помощи анализа изменений, происходящих с папирусом при нанесении чернил.
Позднее студенты из Германии усовершенствовали процесс поиска, обнаружив при этом слово, которое переводится как "пурпурный".
"Это слово — наше первое погружение в нераскрытую древнюю книгу, напоминании о королевской власти, богатстве, и даже издевательствах", — сказал Силс. — "Неизвестно, о чем говорится в этом свитке. Но я верю, что скоро мы это выясним."
Как сообщает Guardian, коллекция свитков из Геркуланума является единственной сохранившейся древней библиотекой, поэтому она вызывает огромный интерес ученых.
Геркуланум — город в Древнем Риме, уничтоженный в 79 году нашей эры извержением вулкана Везувий.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231016/841995227.html