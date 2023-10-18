МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Вашингтон поставил Киеву ракеты ATACMS без GPS из-за того, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) справляются с вооружениями, в которые входит данная навигационная система, сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. Россию просят поделиться опытом "кибервойны" с Украиной

По его информации, США предоставили Украине изначальную старую версию ракеты с классическим инерциальным наведением.

"Причина, конечно, одна: успешное глушение российскими средствами РЭБ большинства вооружений с GPS-наведением", — пояснил он.

Представитель Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон ранее заявила, что недавно Вашингтон предоставил Киеву ATACMS. При этом поставки этих ракет с уменьшенной дальностью в 165 километров не анонсировались.

Радиоэлектронной борьбой называют разновидность борьбы с использованием вооружений на новых физических принципах — радиоизлучения, радиоволны, изменения среды. По данным Минобороны России, РЭБ является одним из основных видов оперативного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

Кассетные боеприпасы М74 от ATACMS обнаружили в Бердянске в Запорожской области, который в ночь на вторник подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

ATACMS — оперативно-тактические ракеты, производимые американской компанией Lockheed Martin. Впервые использовалась в 1991 году в операции "Буря в пустыне".