МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Руководство одного из крупнейших торговых центров в Европе, Kaufhaus des Westens (KaDeWe) в Берлине, обвинило "российских хакеров" в кибератаке на их системы, пишет издание Bild. Хакеры атаковали серверы Национального банка Чехии

"Kaufhaus des Westens с выходных борется с крупными IT-проблемами. Причина в том, что киберпреступники из России в ночь на пятницу начали атаку на сети KaDeWe Group", — пишет газета со ссылкой на письмо руководителя Михаэля Петерсайма.

По словам Петерсайма, кибератака была отражена на ранней стадии, однако, несмотря на это, торговый центр испытывает проблемы с безналичным расчетом и был вынужден перевести все IT-системы в аварийный автономный режим.

По данным издания, в письме главы компании не сообщается о возможной утечке данных клиентов.

KaDeWe является одним из самых престижных торговых центров в Европе с широкой клиентской базой, включающей известных политиков и бизнесменов.

Ранее российское посольство в Берлине заявило, что в Германии распространяются антироссийские настроения, а обвинение России в хакерстве — это "любимое хобби" мирового сообщества.