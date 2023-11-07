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Один из крупнейших ТЦ в Европе обвинил "российских хакеров" в кибератаке
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Руководство одного из крупнейших торговых центров в Европе, Kaufhaus des Westens (KaDeWe) в Берлине, обвинило "российских хакеров" в кибератаке на их системы, пишет издание Bild... ПРАЙМ, 07.11.2023
общество , экономика, технологии, новости, европа, хакеры, берлин, тц
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Руководство одного из крупнейших торговых центров в Европе, Kaufhaus des Westens (KaDeWe) в Берлине, обвинило "российских хакеров" в кибератаке на их системы, пишет издание Bild.
"Kaufhaus des Westens с выходных борется с крупными IT-проблемами. Причина в том, что киберпреступники из России в ночь на пятницу начали атаку на сети KaDeWe Group", — пишет газета со ссылкой на письмо руководителя Михаэля Петерсайма.
По словам Петерсайма, кибератака была отражена на ранней стадии, однако, несмотря на это, торговый центр испытывает проблемы с безналичным расчетом и был вынужден перевести все IT-системы в аварийный автономный режим.
По данным издания, в письме главы компании не сообщается о возможной утечке данных клиентов.
KaDeWe является одним из самых престижных торговых центров в Европе с широкой клиентской базой, включающей известных политиков и бизнесменов.
Ранее российское посольство в Берлине заявило, что в Германии распространяются антироссийские настроения, а обвинение России в хакерстве — это "любимое хобби" мирового сообщества.