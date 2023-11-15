ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 15 ноя — ПРАЙМ. В России впервые представили робота-кентавра с человекоподобным торсом на четырехколесной платформе, который может пригодиться для освоения Луны, передает агентство РИА Новости. "Роскосмос" получит из бюджета средства на систему "Грифон"

По словам разработчика робота Евгения Дудорова, космонавты на Луне могут испытывать потребность в разных типах роботов с целью выполнения различного спектра задач. Роботы-кентавры также могут быть очень полезны.

Робота продемонстрировали в рамках конференции "Пилотируемые полеты в космос".