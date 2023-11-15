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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231115/842270832.html
В России представили необычного "исследователя" Луны
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В России впервые представили робота-кентавра с человекоподобным торсом на четырехколесной платформе, который может пригодиться для освоения Луны, передает агентство РИА Новости... ПРАЙМ, 15.11.2023
наука, технологии, новости, россия, робот, луна
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 15 ноя — ПРАЙМ. В России впервые представили робота-кентавра с человекоподобным торсом на четырехколесной платформе, который может пригодиться для освоения Луны, передает агентство РИА Новости.
По словам разработчика робота Евгения Дудорова, космонавты на Луне могут испытывать потребность в разных типах роботов с целью выполнения различного спектра задач. Роботы-кентавры также могут быть очень полезны.
Робота продемонстрировали в рамках конференции "Пилотируемые полеты в космос".