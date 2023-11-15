МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Виртуальный помощник "Яндекса" Алиса заговорила на казахском языке, функция доступна всем пользователям, в том числе на территории Казахстана, следует из сообщения компании. "Яндекс" запустил беспарольный вход для своих сервисов

"Алиса научилась понимать казахский и говорить на нем… Поговорить с ней на казахском может любой пользователь — нужно обновить "Яндекс Браузер" до последней версии, нажать на иконку Алисы и воспользоваться кнопкой "Изменить язык… Виртуальный помощник на национальном языке доступен на территории Казахстана", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Алиса сможет рассказать на казахском какой-нибудь интересный факт, посоветовать, что посмотреть в Астане или подсказать, какая погода в разных городах Казахстана сейчас или какой прогноз на выходные.

В "Яндексе" добавили, что для полного понимания запросов и качественных ответов устройство обучили на большом объеме данных, в том числе на тысячах вручную переведенных диалогов и сотнях часов аудиозаписей, которые подготовили носители языка и редакторы.

Осенью компания запустила перевод видео на казахский язык в браузере и приложении с Алисой, а также быстрые ответы на казахском в поиске. На национальном языке доступны и другие сервисы: Такси, Еда, Доставка и Карты.