МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Китайская Alibaba Group пока не стала выделять свое облачное подразделение Cloud Intelligence Group в отдельную компанию из-за расширенных ограничений США на экспорт чипов, следует из финансового отчета группы. Alibaba сообщила Эрдогану о планах инвестировать в Турции

Ранее, в середине мая, компания заявила, что планирует выделить свое облачное подразделение Cloud Intelligence Group в дочернюю компанию в течение года, а затем провести IPO. Некоторые аналитики оценивают этот бизнес в 30 миллиардов долларов.

"Недавнее расширение ограничений США на экспорт передовых компьютерных чипов создало неопределенность в отношении перспектив Cloud Intelligence Group. Мы считаем, что полное выделение Cloud Intelligence Group может не достичь желаемого эффекта повышения акционерной стоимости. Соответственно, мы решили не приступать к полному выделению, а вместо этого сосредоточимся на разработке модели устойчивого роста для Cloud Intelligence Group в нынешних нестабильных обстоятельствах", — говорится в отчете.

В марте компания Alibaba заявила о проведении реорганизации, в рамках которой планировала выделить разные направления своего бизнеса — они должны заниматься разработкой облачного искусственного интеллекта, электронной коммерцией, доставкой, предоставлением неэлектронных услуг, цифровым бизнесом, а также электронными СМИ и сферой развлечений. Основатель Alibaba Джек Ма заявлял о возможности самостоятельного IPO для каждого из этих подразделений.

В октябре прошлого года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства "передовых" микросхем компаниям, расположенным в Китае. А годом позже министерство торговли США опубликовало ряд новых ограничений на экспорт таких полупроводников. Новые правила изменяют определения микросхем для искусственного интеллекта и вводят дополнительные лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран, чтобы избежать их перепродажи в Китай.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.