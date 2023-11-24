МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Доля политически мотивированных DDoS-атак в России в октябре снизилась в 2,6 раза за год — до 26% с 68% от общего числа атак, а злоумышленники чаще совершали традиционные кибератаки, направленные на получение выгоды, говорится в исследовании компании StormWall. "Сбер" раскрыл параметры самой мощной в истории DDoS-атаки на банк

"Число традиционных DDoS-атак, направленных на получение выгоды, значительно превышало число атак, организованных политически мотивированными хактивистами. По данным аналитиков компании, в октябре 2023 года традиционные DDoS-атаки занимали 74%, а доля атак хактивистов составила 26% от общего числа всех киберинцидентов в России. В октябре 2022 года из-за сложной политической ситуации традиционные DDoS-атаки составляли 32%, а атаки хактивистов 68% от общего числа киберинцидентов в России", — рассказали в компании.

Отмечается, что в октябре прошлого года хактивисты демонстрировали высокую активность, соответственно, показатель по их атакам был таким высоким. Затем их активность начала снижаться — это было связано с нехваткой технических ресурсов и недостаточной мотивацией злоумышленников.

Как пояснили аналитики StormWall, в октябре 2023 года хакеры совершали традиционные DDoS-атаки с различными целями. Так, почти половина атак — 47% — проводились с целью вымогательства и шантажа, 35% киберинцидентов были организованы по причине недобросовестной конкуренции, а 18% атак запускались для прикрытия других вредоносных активностей.

"В октябре этого года наши специалисты фиксировали только редкие атаки хактивистов, запущенные на некоторые российские компании. Однако подобные киберинциденты имели слабую мощность и не смогли нанести существенного ущерба организациям. Основной проблемой были DDoS-атаки с целью получения выгоды, и этот тренд продолжает развиваться", — прокомментировал CEO и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.

Он предположил, что в ноябре и декабре этого года хакеры еще больше будут атаковать компании, чтобы извлечь выгоду. "Впереди Черная пятница и Новый год, а в это время число атак всегда растет", — добавил эксперт.