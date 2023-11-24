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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231124/842365730.html
Песков ознакомился с работой нейросети Сбербанка Kandinsky
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе выставки в рамках конференции AI Journey ознакомился с работой генеративного искусственного интеллекта GigaChat и нейросети... ПРАЙМ, 24.11.2023
банки, финансы, технологии, новости, россия, сбербанк, дмитрий песков, нейросеть kandinsky 2.2
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе выставки в рамках конференции AI Journey ознакомился с работой генеративного искусственного интеллекта GigaChat и нейросети Сбербанка Kandinsky 2.2.
Ему показали возможности искусственного интеллекта Gigachat, способного в том числе отвечать на вопросы, подбирая соответствующий лексикон, в частности от имени родителя, врача либо кадровика.
"Жалко, у вас политика не включена. Он бы в Кремле брифинг вместо меня проводил каждое утро", — пошутил Песков.
Пресс-секретарь попросил нейросеть Kandinsky изобразить снегопад в Минске — накануне в белорусской столице, где проходил саммит ОДКБ с участием Путина, была сильная метель.
Кроме этого, Пескову предложили задать любой вопрос или задачу умной книге. Его интересовало, какая на сегодня главная новость по Палестине, однако контекст книги не предусматривал такой информации.
Он также протестировал работу стенда с распознаванием языка жестов и увидел, как работает технология дипфейк.