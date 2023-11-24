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В России в ближайшее время утвердят новую редакцию стратегии развития ИИ
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В ближайшее время в России утвердят новую редакцию стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент России Владимир Путин. Глава государства выступил на... ПРАЙМ, 24.11.2023
технологии, новости, россия, владимир путин, искусственный интеллект, стратегия развития ии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В ближайшее время в России утвердят новую редакцию стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства выступил на пленарном заседании конференции AI Journey.
"В самое ближайшее время, как один из первых шагов, будет подписан указ президента, утверждена новая редакция национальной стратегии развития искусственного интеллекта. С учетом стремительного роста технологий, в этот документ будет внесен ряд существенных изменений, конкретизированы цели и задачи, прежде всего, речь о расширении фундаментальных и прикладных исследований в области генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей", — сказал он.
Кроме того, Путин призвал существенно расширить подготовку кадров в сфере ИИ и поручил правительству сформировать образовательную программу по ИИ для руководства компаний и органов власти.
"Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) — ежегодная конференция, посвященная передовым разработкам в области ИИ, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодежи. Организатором мероприятия выступает Сбербанк.
В 2023 году конференция проходит в Москве с 22 по 24 ноября.