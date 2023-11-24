МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Технологический мир будущего должен быть многополярным, выработать единые правила по использованию искусственного интеллекта возможно, заявил президент России Владимир Путин. "Не по душе". В МИД рассказали об отношении Запада к многополярному миру

Глава государства 24 ноября выступил на пленарном заседании конференции Al Jorney.

"Глубоко убежден, технологический мир будущего должен быть многополярным, мы должны строить его вместе на основе доверия и взаимовыгодного сотрудничества", — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что развитие технологий нельзя запретить. Однако, отметил он, можно следить за безопасностью и разумностью их применения.

"Мы все еще задумываемся… мы и должны задумываться о том, как будет ощущать себя человек среди машин… в широком смысле этого слова, где границы развития искусственного интеллекта? Подобные этические, нравственные, социальные вопросы вызывают серьезные споры и в нашей стране, да и во всем мире", — сказал Путин.

Глава государства указал, что человечество способно сформулировать общие для всех правила в области работы с ИИ.

"Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) — ежегодная конференция, посвященная передовым разработкам в области ИИ, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодежи.