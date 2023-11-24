Путин заявил, что технологический мир будущего должен быть многополярным
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Технологический мир будущего должен быть многополярным, выработать единые правила по использованию искусственного интеллекта возможно, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства 24 ноября выступил на пленарном заседании конференции Al Jorney.
"Глубоко убежден, технологический мир будущего должен быть многополярным, мы должны строить его вместе на основе доверия и взаимовыгодного сотрудничества", — подчеркнул Путин.
Президент добавил, что развитие технологий нельзя запретить. Однако, отметил он, можно следить за безопасностью и разумностью их применения.
"Мы все еще задумываемся… мы и должны задумываться о том, как будет ощущать себя человек среди машин… в широком смысле этого слова, где границы развития искусственного интеллекта? Подобные этические, нравственные, социальные вопросы вызывают серьезные споры и в нашей стране, да и во всем мире", — сказал Путин.
Глава государства указал, что человечество способно сформулировать общие для всех правила в области работы с ИИ.
"Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) — ежегодная конференция, посвященная передовым разработкам в области ИИ, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодежи.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231124/842368202.html