2023-11-24T16:43:12+03:00
2023-11-24T16:43:12+03:00
2023-11-24T16:43:12+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231124/842368811.html
Путин назвал зарубежные нейросети "мраком"
Технологии
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Российская нейросеть для создания изображений генерирует позитивный контент, зарубежная — "какой-то мрак", заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в пятницу... ПРАЙМ, 24.11.2023
технологии, новости, владимир путин, нейросеть, мир
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Российская нейросеть для создания изображений генерирует позитивный контент, зарубежная — "какой-то мрак", заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу посетил выставку в рамках конференции Al Journey в Москве, где исполнительный директор "Сбера" Константин Куликов показал ему отечественную Kandinsky и ее иностранный аналог.
По словам Куликова, российская нейросеть превосходит иностранную в каких-то аспектах, например, в создании "русского контента", в том числе избушки на курьих ножках.
"У вас позитивно, а там мрак какой-то", — прокомментировал ИИ Путин.
"Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) — ежегодная конференция, посвященная передовым разработкам в области ИИ, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодежи. Организатором мероприятия выступает Сбербанк.