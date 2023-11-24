МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Российская нейросеть для создания изображений генерирует позитивный контент, зарубежная — "какой-то мрак", заявил президент России Владимир Путин. "Покоритель подлого Запада". Арабы восхитились речью Путина на саммите G20

Глава государства в пятницу посетил выставку в рамках конференции Al Journey в Москве, где исполнительный директор "Сбера" Константин Куликов показал ему отечественную Kandinsky и ее иностранный аналог.

По словам Куликова, российская нейросеть превосходит иностранную в каких-то аспектах, например, в создании "русского контента", в том числе избушки на курьих ножках.

"У вас позитивно, а там мрак какой-то", — прокомментировал ИИ Путин.

"Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) — ежегодная конференция, посвященная передовым разработкам в области ИИ, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодежи. Организатором мероприятия выступает Сбербанк.