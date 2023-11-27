МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Министр связи Израиля Шломо Кархи сообщил о предварительной договоренности с американским миллиардером Илоном Маском по поводу использования спутниковой связи Starlink в секторе Газа. Соцсеть X может потерять 75 миллионов долларов из-за слов Маска, пишут СМИ

В конце октября Маск заявил, что услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены международно-признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа.

"В результате этого важного соглашения спутниковые аппараты Starlink смогут эксплуатироваться в Израиле, включая сектор Газа, только с разрешения министерства связи", — написал министр в соцсети Х.

Он также приветствовал приезд Маска в Израиль. Издание Times of Israel ранее сообщало, что предприниматель в понедельник встретится с президентом еврейского государства Ицхаком Герцогом.

Две недели назад министр связи Палестины Исхак Сидр заявил РИА Новости, что Маск не сдержал обещание предоставить услуги спутниковой связи сектору Газа. По его словам, отказ от предоставления услуг спутниковой связи произошел "после угроз со стороны Израиля".