СИРИУС (Краснодарский край), 29 ноя — ПРАЙМ. Россия довольно быстро "слезает с технологической иглы" Запада, заявил президент России Владимир Путин. В Дании рассказали о лучшем рождественском подарке для Путина от ЕС

"Наши так называемые — во всяком случае так мы их называли — партнеры полагали, что они нас подсадили на такую технологическую иглу, и мы никогда с нее не слезем," — сказал он на конгрессе молодых ученых.

Путин отметил, что благодаря усилиям отечественных специалистов страна отходит от технологической зависимости, появился рынок сбыта продукции у наших производителей, что дает стимул производить.

Он подчеркнул, что при возможности купить все за границей, нет потребности в существовании внутреннего рынка.

Глава страны добавил, что "есть какие-то уникальные вещи", "которые, может, и производятся-то в единичных экземплярах, но, тем не менее, когда мы говорим о каком-то массовом производстве, должна быть конкуренция, чтобы обеспечить качество".