2023-11-29T19:33:00+03:00
2023-11-29T19:34:38+03:00
2023-11-29T19:33:00+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231129/842410598.html
Россия слезает с технологической иглы Запада, заявил Путин
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия довольно быстро "слезает с технологической иглы" Запада, заявил президент России Владимир Путин. "Наши так называемые — во всяком случае так мы их называли — партнеры... ПРАЙМ, 29.11.2023
технологии, новости, россия, путин, запад
https://cdnn.1prime.ru/images/84241/05/842410559.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84241/05/842410559.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84241/05/842410558.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84241/05/842410558.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84241/05/842410546.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84241/05/842410546.jpg
https://1prime.ru/finance/20231129/842406229.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИРИУС (Краснодарский край), 29 ноя — ПРАЙМ. Россия довольно быстро "слезает с технологической иглы" Запада, заявил президент России Владимир Путин.
"Наши так называемые — во всяком случае так мы их называли — партнеры полагали, что они нас подсадили на такую технологическую иглу, и мы никогда с нее не слезем," — сказал он на конгрессе молодых ученых.
Путин отметил, что благодаря усилиям отечественных специалистов страна отходит от технологической зависимости, появился рынок сбыта продукции у наших производителей, что дает стимул производить.
Он подчеркнул, что при возможности купить все за границей, нет потребности в существовании внутреннего рынка.
Глава страны добавил, что "есть какие-то уникальные вещи", "которые, может, и производятся-то в единичных экземплярах, но, тем не менее, когда мы говорим о каком-то массовом производстве, должна быть конкуренция, чтобы обеспечить качество".