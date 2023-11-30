МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Роскомнадзор впервые привлек к ответственности блогера за отсутствие обязательной маркировки рекламы, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Российские YouTube-блогеры заводят платные Telegram-каналы

По данным издания, к ответственности за отсутствие идентификатора рекламы привлекли телеграм-канал, посвященный автомобильной тематике "Лиса рулит", который насчитывает 134 тысячи подписчиков.

Ведомство не раскрыло сумму штрафа, однако по действующему законодательству он может достигать 500 тысяч рублей.

В издании отметили, что это первый штраф за нарушение закона о маркировке рекламы с тех пор, как введена ответственность за подобное нарушение. Закон направлен на контроль всей рекламы в российском сегменте интернета и требует от блогеров маркировать рекламные посты специальными идентификаторами.

Ранее владельцев блогов обязали отмечать все рекламные посты, присваивая им специальные идентификаторы, так называемые "токены". Кроме того, вся информация о рекламных сделках собирается в Едином реестре интернет-рекламы, заключили в издании.