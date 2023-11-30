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2023-11-30T09:47:38+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231130/842413151.html
Роскомнадзор впервые выписал штраф за нарушение закона о маркировке рекламы
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Роскомнадзор впервые привлек к ответственности блогера за отсутствие обязательной маркировки рекламы, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным издания, к... ПРАЙМ, 30.11.2023
технологии, новости, россия, интернет, блогеры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Роскомнадзор впервые привлек к ответственности блогера за отсутствие обязательной маркировки рекламы, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным издания, к ответственности за отсутствие идентификатора рекламы привлекли телеграм-канал, посвященный автомобильной тематике "Лиса рулит", который насчитывает 134 тысячи подписчиков.
Ведомство не раскрыло сумму штрафа, однако по действующему законодательству он может достигать 500 тысяч рублей.
В издании отметили, что это первый штраф за нарушение закона о маркировке рекламы с тех пор, как введена ответственность за подобное нарушение. Закон направлен на контроль всей рекламы в российском сегменте интернета и требует от блогеров маркировать рекламные посты специальными идентификаторами.
Ранее владельцев блогов обязали отмечать все рекламные посты, присваивая им специальные идентификаторы, так называемые "токены". Кроме того, вся информация о рекламных сделках собирается в Едином реестре интернет-рекламы, заключили в издании.