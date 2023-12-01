МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Требуется удобная цифровая оболочка для всех проектов по восстановлению мирной жизни на Донбассе, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев рассказал, как пройдет "мирская слава" Украины

Он также отметил, что проведет с коллегами из партии и правительства беседу по данному вопросу.

На приеме граждан с Медведевым встретился волонтер "Молодой гвардии "Единой России", указавший крупные проекты по восстановлению мирной жизни в регионе и отметивший, что создание единого сервиса по этим проектам позволит охватить большее количество граждан, волонтерские миссии, а также быстрее интегрировать новые субъекты.

Медведев подтвердил, что нужно иметь такую оболочку, которая будет удобной.

"Мы к этому стремимся, когда развиваем разные сервисы. Но сегодня уже об этом говорили, у нас есть портал "Я в России", мы его недавно открыли, но его надо насыщать информацией, может быть прямо внутри этого портала что-то сделать так, чтобы любой человек мог не просто пользоваться, но и при определенных условиях, мы же все-таки живем в мире, где требуется внимание к любой информации, чтобы фейки разные не пробрались или враги наши, но тем не менее выкладывать и на партийных платформах, и в государственных ресурсах эти проекты", — сказал он и отметил, что информация должна быть "перед глазами".

По словам Медведева, он попросит коллег по партии подумать, каким образом все это суммировать и переговорит с коллегами из правительства, отвечающими за модерацию соответствующих цифровых ресурсов, в данном случае, это Минцифры и другие ведомства.

"Постараемся все организовать", — сообщил Медведев.