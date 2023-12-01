Медведев: нужна единая цифровая оболочка для проектов по восстановлению Донбасса
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Требуется удобная цифровая оболочка для всех проектов по восстановлению мирной жизни на Донбассе, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Он также отметил, что проведет с коллегами из партии и правительства беседу по данному вопросу.
На приеме граждан с Медведевым встретился волонтер "Молодой гвардии "Единой России", указавший крупные проекты по восстановлению мирной жизни в регионе и отметивший, что создание единого сервиса по этим проектам позволит охватить большее количество граждан, волонтерские миссии, а также быстрее интегрировать новые субъекты.
Медведев подтвердил, что нужно иметь такую оболочку, которая будет удобной.
"Мы к этому стремимся, когда развиваем разные сервисы. Но сегодня уже об этом говорили, у нас есть портал "Я в России", мы его недавно открыли, но его надо насыщать информацией, может быть прямо внутри этого портала что-то сделать так, чтобы любой человек мог не просто пользоваться, но и при определенных условиях, мы же все-таки живем в мире, где требуется внимание к любой информации, чтобы фейки разные не пробрались или враги наши, но тем не менее выкладывать и на партийных платформах, и в государственных ресурсах эти проекты", — сказал он и отметил, что информация должна быть "перед глазами".
По словам Медведева, он попросит коллег по партии подумать, каким образом все это суммировать и переговорит с коллегами из правительства, отвечающими за модерацию соответствующих цифровых ресурсов, в данном случае, это Минцифры и другие ведомства.
"Постараемся все организовать", — сообщил Медведев.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231201/842433000.html