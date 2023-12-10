ТОКИО, 10 дек — ПРАЙМ. В совместном заявлении по итогам в японском городе Мито встречи министров внутренних дел и безопасности стран "Большой семерки" впервые отразили вопросы, связанные с телефонным мошенничеством. Раскрыта уязвимость обновления ОС Apple, которой пользуются мошенники

Отмечается, что данный вид мошенничества носит международный и организованный характер и набирает обороты в странах Запада и в Японии.

"Мы разделяем понимание того, что организованная преступность приносит во все страны серьезный ущерб. Мы подтвердили твердое намерение жестко преследовать и не давать скрыться преступным организациям, где бы они ни были в мире", — процитировало слова главы комитета по общественной безопасности Японии Мацумура Есифуми агентство Киодо.

В заявлении сказано, что случаи телефонного манипулирования и мошенничества встречаются все чаще, поэтому стороны договорились об укреплении взаимодействия для пресечения преступной деятельности группировок, действующих в других странах, и о расширении просвещения для предупреждения мошенничества.

Страны G7 будут обмениваться информацией о мошеннических группировках, базирующихся в странах Юго-Восточной Азии, а также оказывать помощь правоохранительным органам развивающихся стран, которые преступники в последнее время любят использовать для базирования. Так, в 2023 году в Японии было раскрыто несколько громких случаев, когда преступная группа вела свою деятельность в Японии, находясь при этом в Камбодже или других азиатских странах. При этом ущерб Японии еще относительно невелик: в прошлом году ущерб от телефонного мошенничества в Японии составил 37,1 миллиарда иен (247 миллиона долларов), в Британии ущерб в 11 раз больше — 2,7 миллиарда долларов в год, в США ущерб от мошеннических операций колл-центров, расположенных в Индии и южной Азии составляет около 1 миллиарда долларов в год.

Кроме того, в заявлении нашли отражение вопросы продолжения помощи Украине в правоохранительной деятельности, взаимодействия для недопущения использования искусственного интеллекта в преступных целях, а также противодействия распространению в интернете вредоносного контента, вопросы экономической безопасности, предотвращения утечек передовых технологий и информации за границу и укрепление международного сотрудничества в этом вопросе, а также проблемы фишинговых сайтов и кибербезопаснсти, проблему детской порнографии и способы борьбы с ней.

В 2023 году председательство в группе перешло Японии. Нынешняя встреча стала завершающей в цикле министерских встреч и саммитов G7 под руководством Японии. В следующем году председателем "семерки" станет Италия.