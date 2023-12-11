МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Человечество вскоре может лишиться контроля над искусственным интеллектом (ИИ) с учетом темпов его развития, заявил в интервью Bloomberg глава одного из ведущих разработчиков чипов Arm Holdings Рене Хаас. Мишустин оценил способность ИИ заменить программистов

"Меня беспокоит то, что люди теряют возможности (по сравнению с машинами — ред.). Нужно найти какую-то кнопку отмены, черный ход, способ отключить систему", — сказал он и отметил, что в ближайшем будущем его компания окажется такой же важной для революции генеративного ИИ, как и для смартфонов, где полупроводники Arm Holdings применяют повсеместно.

По словам Хааса, изменения наступят в течение следующих 5-10 лет.