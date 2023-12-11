2023-12-11T14:49:00+03:00
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2023-12-11T14:49:00+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231211/842529046.html
Человечество предупредили о "восстании машин"
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Человечество вскоре может лишиться контроля над искусственным интеллектом (ИИ) с учетом темпов его развития, заявил в интервью Bloomberg глава одного из ведущих разработчиков... ПРАЙМ, 11.12.2023
ит-бизнес, технологии, новости, мир, искусственный интеллект, производство чипов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Человечество вскоре может лишиться контроля над искусственным интеллектом (ИИ) с учетом темпов его развития, заявил в интервью Bloomberg глава одного из ведущих разработчиков чипов Arm Holdings Рене Хаас.
"Меня беспокоит то, что люди теряют возможности (по сравнению с машинами — ред.). Нужно найти какую-то кнопку отмены, черный ход, способ отключить систему", — сказал он и отметил, что в ближайшем будущем его компания окажется такой же важной для революции генеративного ИИ, как и для смартфонов, где полупроводники Arm Holdings применяют повсеместно.
По словам Хааса, изменения наступят в течение следующих 5-10 лет.