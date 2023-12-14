МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Армия России превосходит ВСУ по числу FPV-дронов в зоне специальной военной операции, сообщает Newsweek со ссылкой на слова командира украинских военных.

Пентагон, США

Утечка Пентагона способствовала отсрочке украинского наступления, пишет WP

Отмечается, что ВСУ могут запустить только один дрон в ключевых боевых точках на востоке и юге Украине, а Вооруженные силы РФ — до семи БПЛА против украинских позиций. Командир подчеркнул, что российские беспилотники могут пролететь в воздушное пространство Украины и заниматься поиском любых целей.

"Сейчас мы так не может делать. Мы запускаем дроны исключительно тогда, когда у нас есть цель", — украинский военный.

FPV-дрон является разновидностью БПЛА (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), которыми операторы управляют дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры беспилотника. Таким образом, оператор видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.