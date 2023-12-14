МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Армия России превосходит ВСУ по числу FPV-дронов в зоне специальной военной операции, сообщает Newsweek со ссылкой на слова командира украинских военных. Утечка Пентагона способствовала отсрочке украинского наступления, пишет WP

Отмечается, что ВСУ могут запустить только один дрон в ключевых боевых точках на востоке и юге Украине, а Вооруженные силы РФ — до семи БПЛА против украинских позиций. Командир подчеркнул, что российские беспилотники могут пролететь в воздушное пространство Украины и заниматься поиском любых целей.

"Сейчас мы так не может делать. Мы запускаем дроны исключительно тогда, когда у нас есть цель", — украинский военный.

FPV-дрон является разновидностью БПЛА (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), которыми операторы управляют дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры беспилотника. Таким образом, оператор видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.