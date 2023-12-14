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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231214/842559319.html
На Украине признали превосходство России по беспилотникам
Технологии
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Армия России превосходит ВСУ по числу FPV-дронов в зоне специальной военной операции, сообщает Newsweek со ссылкой на слова командира украинских военных. Отмечается, что ВСУ могут... ПРАЙМ, 14.12.2023
впк, экономика, технологии, новости, украина, всу, сво, вс рф, fpv-дроны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Армия России превосходит ВСУ по числу FPV-дронов в зоне специальной военной операции, сообщает Newsweek со ссылкой на слова командира украинских военных.
Отмечается, что ВСУ могут запустить только один дрон в ключевых боевых точках на востоке и юге Украине, а Вооруженные силы РФ — до семи БПЛА против украинских позиций. Командир подчеркнул, что российские беспилотники могут пролететь в воздушное пространство Украины и заниматься поиском любых целей.
"Сейчас мы так не может делать. Мы запускаем дроны исключительно тогда, когда у нас есть цель", — украинский военный.
FPV-дрон является разновидностью БПЛА (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), которыми операторы управляют дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры беспилотника. Таким образом, оператор видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.