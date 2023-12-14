МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Искусственный интеллект не сможет заменить бабушку, заявил президент России Владимир Путин. Раскрыто, сколько государство выделило на развитие ИИ с 2019 года

Глава государства в четверг, 14 декабря, провел большую пресс-конференцию. Девочка Арина из Волгоградской области задала президенту вопрос о том, может ли в будущем искусственный интеллект заменить человека, в том числе ее родителей и бабушку.

"Арина, могу тебе сказать одно, точно совершенно, можешь запомнить: бабушку никто не заменит. Это заменить невозможно", — ответил Путин.

Российский лидер добавил, что остановить развитие искусственного интеллекта невозможно, но необходимо достичь лидерства в этой сфере.

Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".