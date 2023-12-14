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Искусственный интеллект не сможет заменить бабушку, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг, 14 декабря, провел большую пресс-конференцию. Девочка... ПРАЙМ, 14.12.2023
общество , технологии, новости, россия, искусственный интеллект, ии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Искусственный интеллект не сможет заменить бабушку, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг, 14 декабря, провел большую пресс-конференцию. Девочка Арина из Волгоградской области задала президенту вопрос о том, может ли в будущем искусственный интеллект заменить человека, в том числе ее родителей и бабушку.
"Арина, могу тебе сказать одно, точно совершенно, можешь запомнить: бабушку никто не заменит. Это заменить невозможно", — ответил Путин.
Российский лидер добавил, что остановить развитие искусственного интеллекта невозможно, но необходимо достичь лидерства в этой сфере.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".