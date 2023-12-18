МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. В Совете Федерации продолжают тестировать отечественные устройства на российской ОС "Аврора", в частности, эта система четвертого поколения демонстрирует защищённость приёма и передачи информации, рассказал РИА Новости зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артём Шейкин. ВТБ создал банковское приложение для операционной системы "Аврора"

"Сейчас мною тестируются планшеты отечественной разработки компании Аквариус на российской ОС "Аврора" четвертого поколения. Отмечу, что устройства отвечают необходимым требованиям для работы. Главное преимущество — это защищенная передача данных и информации, которая обеспечивается благодаря надежным оперативной системе и корпоративным мессенджерам", — сказал Шейкин.

Сенатор отметил, что вся информация хранится не на облачных хранилищах, а в "организациях-пользователях, в связи с чем есть понимание четкого физического контроля над ними".

Гендиректор ООО "Открытая мобильная платформа", которая занимается разработкой ОС "Аврора", Павел Эйгес рассказал РИА Новости, что в ближайшее время для этой операционной системы портируют (адаптируют — ред.) RuStore, СБПэй, приложения банка ВТБ, РЖД — известно, что и другие ведущие российские разработчики "всерьёз изучают вопрос портирования своих приложений на ОС "Аврора".

"Недавно на Rostelecom Tech Day было объявлено о выхода ОС "Аврора" 5-го поколения. В ближайшее время мы увидим, как все сервисы мобильной платформы Аврора и экосистема приложений и устройств также переедут на 5-е поколение платформы. Важной составляющей нового поколения являются интегрированные с ОС "Аврора" платежные сервисы НСПК и публичный магазин приложений RuStore. В следующем году мы увидим, как экосистема Аврора 5 продолжит свой динамичный рост: к ней подключатся новые партнеры, появятся новые приложения и устройства. Наша задача как разработчика операционной системы — оперативно, но обдуманно реагировать на рост экосистемы и помогать ей расти, именно на этом мы делаем основной акцент", — сказал Эйгес.

Он также добавил, что ОС "Аврора" изначально создавалась "как доверенная мобильная платформа для корпоративного применения".

"Защита в ОС Аврора строится на основе механизмов, объединенных в "прикладную эшелонированную безопасность". Также в данном вопросе важна не только надежность, но и доверие как к разработчику, так и к самому продукту. Можно смело сказать, что ОС Аврора и ее разработчик соответствуют требованиям по безопасности и надежности, что подтверждается как сертификатами ФСТЭК и ФСБ России, так и успешным опытом применения ОС "Аврора" в различных проектах", — заключил разработчик системы.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в палате тестируют планшеты и смартфоны на отечественной ОС "Аврора", она защищена от утечки информации, однако приложения требуют доработки.