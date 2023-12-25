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2023-12-25T12:39:00+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231225/842661755.html
В Совбезе раскрыли популярные объекты хакерских атак в 2023 году
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https://россиясегодня.рф
Зарубежные спецслужбы совместно с частными структурами и международными преступными сообществами в текущем году постоянно осуществляли кибератаки на объекты российской... ПРАЙМ, 25.12.2023
общество , технологии, новости, россия, кибербезопасность, совбез рф, хакерские атаки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Зарубежные спецслужбы совместно с частными структурами и международными преступными сообществами в текущем году постоянно осуществляли кибератаки на объекты российской информационной инфраструктуры, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
Отмечается, что большинство особо опасных компьютерных атак проводилось на объекты государственного управления, а также связи, энергетики, науки и образования, промышленности, транспорта и банковской сферы.
"Принятые уполномоченными государственными органами и организациями меры позволили не допустить нарушения функционирования российских информационных ресурсов", — говорится в сообщении.
В ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза по информационной безопасности обсуждались вопросы кибербезопасности РФ и меры по ее укреплению.