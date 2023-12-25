МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Зарубежные спецслужбы совместно с частными структурами и международными преступными сообществами в текущем году постоянно осуществляли кибератаки на объекты российской информационной инфраструктуры, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ. Назван масштаб хакерских атак на российскую критическую инфраструктуру

Отмечается, что большинство особо опасных компьютерных атак проводилось на объекты государственного управления, а также связи, энергетики, науки и образования, промышленности, транспорта и банковской сферы.

"Принятые уполномоченными государственными органами и организациями меры позволили не допустить нарушения функционирования российских информационных ресурсов", — говорится в сообщении.

В ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза по информационной безопасности обсуждались вопросы кибербезопасности РФ и меры по ее укреплению.