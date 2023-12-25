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2023-12-25T15:37:00+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231225/842664570.html
Российские операторы хотят расширить сотрудничество с Google, сообщили СМИ
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российские операторы связи намерены переформатировать обмен трафиком с Google, пишет РБК со ссылкой на источники. По данным агентства, в начале декабря Google предложил операторам... ПРАЙМ, 25.12.2023
телеком, бизнес, технологии, новости, россия, google, обмен трафиком
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Российские операторы связи намерены переформатировать обмен трафиком с Google, пишет РБК со ссылкой на источники.
По данным агентства, в начале декабря Google предложил операторам организовать прямой стык в Москве или Санкт-Петербурге для сохранения доступа к сервисам. Ранее все данные хранились на специальных серверах Google Global Cache, установленных на сетях российских операторов, но после начала СВО компания прекратила поставки новых серверов, а имеющиеся постепенно выходят из строя, при этом трафик постоянно растет и требует расширения инфраструктуры.
Руководитель по стратегическому развитию передачи данных "ВымпелКома" Константин Колесов пояснил, что эти устройства недолговечны и это создает угрозу качеству работы YouTube.
Генеральный директор оператора "Айхоум" Андрей Горбунов сообщил изданию, что Google уже разослала операторам письмо с предложением изменения формата сотрудничества, который предполагает модернизацию стыков в Москве.