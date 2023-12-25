МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Российские операторы связи намерены переформатировать обмен трафиком с Google, пишет РБК со ссылкой на источники. Суд назначил Google третий оборотный штраф

По данным агентства, в начале декабря Google предложил операторам организовать прямой стык в Москве или Санкт-Петербурге для сохранения доступа к сервисам. Ранее все данные хранились на специальных серверах Google Global Cache, установленных на сетях российских операторов, но после начала СВО компания прекратила поставки новых серверов, а имеющиеся постепенно выходят из строя, при этом трафик постоянно растет и требует расширения инфраструктуры.

Руководитель по стратегическому развитию передачи данных "ВымпелКома" Константин Колесов пояснил, что эти устройства недолговечны и это создает угрозу качеству работы YouTube.

Генеральный директор оператора "Айхоум" Андрей Горбунов сообщил изданию, что Google уже разослала операторам письмо с предложением изменения формата сотрудничества, который предполагает модернизацию стыков в Москве.