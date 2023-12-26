АЛМА-АТА, 26 дек — ПРАЙМ. "Яндекс" завершил перенос серверов yandex.kz в Казахстан, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики. "Яндекс" заплатит "белому хакеру" за найденные в сервисах компании ошибки

"Яндекс" завершил перенос серверов yandex.kz в Казахстан. Работы велись с августа этого года по плану, согласованному с минцифры Казахстана. Теперь yandex.kz будет работать на серверах, которые находятся внутри страны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "перенос серверов на территорию страны — важный шаг, он означает, что данные наших пользователей будут обрабатываться в Казахстане".