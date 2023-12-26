2023-12-26T16:06:08+03:00
2023-12-26T16:06:08+03:00
2023-12-26T16:06:08+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231226/842677021.html
"Яндекс" перенес серверы yandex.kz в Казахстан
Технологии
Новости
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"Яндекс" завершил перенос серверов yandex.kz в Казахстан, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики. "Яндекс"... ПРАЙМ, 26.12.2023
технологии, новости, казахстан, яндекс, серверы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АЛМА-АТА, 26 дек — ПРАЙМ. "Яндекс" завершил перенос серверов yandex.kz в Казахстан, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.
"Яндекс" завершил перенос серверов yandex.kz в Казахстан. Работы велись с августа этого года по плану, согласованному с минцифры Казахстана. Теперь yandex.kz будет работать на серверах, которые находятся внутри страны", — говорится в сообщении.
Отмечается, что "перенос серверов на территорию страны — важный шаг, он означает, что данные наших пользователей будут обрабатываться в Казахстане".