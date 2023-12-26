МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. "Яндекс" будет развивать подписку на медиасервисы Yango Spark в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки по сценарию, который уже отработан на модели российских подписных сервисов, такое мнение высказал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. "Яндекс" перенес серверы yandex.kz в Казахстан

Yango, международное подразделение "Яндекса", запустил бета-тестирование развлекательного сервиса Yango Spark, соответствующее приложение появилось в веб-версии Google Play. В мобильной версии Google Play, а также в AppStore приложение отсутствует. Сервис зарегистрирован на Funtech Loyalty Cards Services LLC и, согласно данным на его сайте, доступен пользователям из ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Омана, Бахрейна и Египта. Приложение включает в себя разделы с музыкой, фильмам и сериалами, мини-играми. По информации на сайте, сервис можно установить на мобильные устройства и Smart TV.

"Яндекс" посмотрел, что в России эта история хорошо пошла, они посмотрели, что в этих странах, которые вы озвучили, данное направление очень плохо охвачено. При этом там есть платёжеспособная аудитория, которая готова платить за такой контент… Поэтому они просто применяют отработанные в России возможности вот в зарубежных юрисдикциях", — сказал Зыков.

При этом эксперт добавил, что у компании высокие шансы на успех, потому что в странах Ближнего Востока плохо развиты сервисы электронной коммерции, а также подписные модели на медиасервисы. Многое будет зависеть от инвестиций — хватит ли денег на удачную экспансию. "Но, судя по тому, что они стартанули, соответственно, они считают, что у них денег на это хватит. Все это очень большой спектр работ, но, по всей видимости, "Яндекс" уверен в своих силах и в том, что они смогут это сделать", — добавил он.

Yango — технологическая компания, которая работает более чем в 20 странах Африки, Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки. Yango предоставляет сервисы для заказа такси, доставки посылок, блюд из ресторанов и другие.