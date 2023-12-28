2023-12-28T15:49:23+03:00
2023-12-28T15:49:23+03:00
2023-12-28T15:49:23+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231228/842700405.html
Латвия заблокировала связанные с "Яндексом" сайты, пишет СМИ
Технологии
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Латвийский национальный совет по электронным СМИ заблокировал сайты, имеющие отношение к юридическому лицу "Яндекс", пишет портал Delfi, ссылаясь на... ПРАЙМ, 28.12.2023
технологии, новости, латвия, яндекс, сайты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Латвийский национальный совет по электронным СМИ заблокировал сайты, имеющие отношение к юридическому лицу "Яндекс", пишет портал Delfi, ссылаясь на председателя совета Ивара Аболиньша.
"Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл в Латвии доступ ко всем сайтам, связанным с "Яндексом", — указывается в публикации.
Правительство также планирует закрыть доступ к "Яндекс Музыке", где можно ознакомиться с содержимом, который якобы создают подсанкционные лица в Латвии.