МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Латвийский национальный совет по электронным СМИ заблокировал сайты, имеющие отношение к юридическому лицу "Яндекс", пишет портал Delfi, ссылаясь на председателя совета Ивара Аболиньша. Латвия передала Украине конфискованные у нетрезвых латышей автомобили

"Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл в Латвии доступ ко всем сайтам, связанным с "Яндексом", — указывается в публикации.

Правительство также планирует закрыть доступ к "Яндекс Музыке", где можно ознакомиться с содержимом, который якобы создают подсанкционные лица в Латвии.