2023-12-29T18:48:29+03:00
2023-12-29T18:48:29+03:00
2023-12-29T18:48:29+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231229/842711951.html
Сайт кандидата Путина подвергся многочисленным на DDoS-атакам из-за рубежа
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На сайт кандидата президента России Владимира Путина совершили большое количество DDoS-атак из-за рубежа, заявила пресс-секретарь избирательного штаба Путина Александра Суворова... ПРАЙМ, 29.12.2023
технологии, новости, россия, выборы президента россии, путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. На сайт кандидата президента России Владимира Путина совершили большое количество DDoS-атак из-за рубежа, заявила пресс-секретарь избирательного штаба Путина Александра Суворова.
Она уточнила, что на данный момент портал работает в штатном режиме, были приняты необходимые меры.
"Сегодня днем был запущен сайт кандидата в Президенты РФ Владимира Путина: putin2024.ru. С момента начала работы (около 13.00 по московскому времени) ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа. Для защиты сайта предприняты все необходимые меры. Он работает в штатном режиме", — сказала Суворова журналистам.
Ранее компания StormWall сообщила, что доля политически мотивированных DDoS-атак в России в октябре снизилась в 2,6 раза за год — до 26% с 68% от общего числа атак, злоумышленники чаще совершали традиционные кибератаки, направленные на получение выгоды.