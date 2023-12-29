МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. На сайт кандидата президента России Владимира Путина совершили большое количество DDoS-атак из-за рубежа, заявила пресс-секретарь избирательного штаба Путина Александра Суворова. В России выросло число DDoS-атак на телеком-сферу

Она уточнила, что на данный момент портал работает в штатном режиме, были приняты необходимые меры.

"Сегодня днем был запущен сайт кандидата в Президенты РФ Владимира Путина: putin2024.ru. С момента начала работы (около 13.00 по московскому времени) ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа. Для защиты сайта предприняты все необходимые меры. Он работает в штатном режиме", — сказала Суворова журналистам.

Ранее компания StormWall сообщила, что доля политически мотивированных DDoS-атак в России в октябре снизилась в 2,6 раза за год — до 26% с 68% от общего числа атак, злоумышленники чаще совершали традиционные кибератаки, направленные на получение выгоды.