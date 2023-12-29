МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Росавиация одобрила новую модель вертолета Ка-32А11М, передает ведомство. "Вертолет готов". В Киеве рассказали о готовности Зеленского к бегству

"Росавиация одобрила новую модель вертолета Ка-32А11М 26 декабря. Это произошло по результатам проведенных АО "НЦВ Миль и Камов" совместно с ФАУ "Авиарегистр России" сертификационных работ", — указывается в публикации

Вертолет Ка-32А11М — это усовершенствование модели Ка-32А11ВС, которым пользуются в России и за границей. Госкомпания отметила, что у новой версии летательного аппарата заменили двигатели на современные ВК-2500ПС-02.

В Росавиации добавили, что в условиях жаркого климата и высокогорья данные механизмы позволяют вертолету выполнять больше маневров, что важно при тушении лесных пожаров и проведении аварийно-спасательных операций.