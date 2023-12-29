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Росавиация одобрила новую модель вертолета Ка-32А11М
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Росавиация одобрила новую модель вертолета Ка-32А11М, передает ведомство. "Росавиация одобрила новую модель вертолета Ка-32А11М 26 декабря. Это произошло по результатам... ПРАЙМ, 29.12.2023
экономика, технологии, новости, россия, вертолет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Росавиация одобрила новую модель вертолета Ка-32А11М, передает ведомство.
"Росавиация одобрила новую модель вертолета Ка-32А11М 26 декабря. Это произошло по результатам проведенных АО "НЦВ Миль и Камов" совместно с ФАУ "Авиарегистр России" сертификационных работ", — указывается в публикации
Вертолет Ка-32А11М — это усовершенствование модели Ка-32А11ВС, которым пользуются в России и за границей. Госкомпания отметила, что у новой версии летательного аппарата заменили двигатели на современные ВК-2500ПС-02.
В Росавиации добавили, что в условиях жаркого климата и высокогорья данные механизмы позволяют вертолету выполнять больше маневров, что важно при тушении лесных пожаров и проведении аварийно-спасательных операций.