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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231231/842716370.html
Россиянам посоветовали не использовать телефон во время готовки холодца
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Упавший в кипящий холодец во время готовки телефон нельзя восстановить, смягчить горечь от утраты можно, сдав устройство в пункт, где принимают аккумуляторы, рассказал РИА Новости... ПРАЙМ, 31.12.2023
общество , технологии, новости, россия, мобильные телефоны, приготовление холодца
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Упавший в кипящий холодец во время готовки телефон нельзя восстановить, смягчить горечь от утраты можно, сдав устройство в пункт, где принимают аккумуляторы, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
"Редко Новый год обходится без холодца. Однако мобильное устройство и ваш семейный рецепт могут оказаться несовместимы. Не стоит стоять у плиты с телефоном в руках, ведь если он упадет в кипящий холодец, единственным верным решением станет сдача устройства в пункт, где принимают аккумуляторы", — предупредил эксперт.
По его словам, если устройство упало в остывший, но не до конца застывший холодец, его нужно достать и аккуратно протереть мягкой и влажной тряпочкой, а потом вытереть насухо. При этом не стоит облизывать смартфон — слюна для устройства не менее губительна, чем закуска.
"Если холодец уже застыл, то отпрыгнувший смартфон аккуратно поднимите и осмотрите на предмет сколов", — добавил Пермяков.