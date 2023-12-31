МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Упавший в кипящий холодец во время готовки телефон нельзя восстановить, смягчить горечь от утраты можно, сдав устройство в пункт, где принимают аккумуляторы, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

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"Редко Новый год обходится без холодца. Однако мобильное устройство и ваш семейный рецепт могут оказаться несовместимы. Не стоит стоять у плиты с телефоном в руках, ведь если он упадет в кипящий холодец, единственным верным решением станет сдача устройства в пункт, где принимают аккумуляторы", — предупредил эксперт.

По его словам, если устройство упало в остывший, но не до конца застывший холодец, его нужно достать и аккуратно протереть мягкой и влажной тряпочкой, а потом вытереть насухо. При этом не стоит облизывать смартфон — слюна для устройства не менее губительна, чем закуска.

"Если холодец уже застыл, то отпрыгнувший смартфон аккуратно поднимите и осмотрите на предмет сколов", — добавил Пермяков.