МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Упавший в кипящий холодец во время готовки телефон нельзя восстановить, смягчить горечь от утраты можно, сдав устройство в пункт, где принимают аккумуляторы, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Эксперт рассказал, чем алкоголь опасен для смартфонов

"Редко Новый год обходится без холодца. Однако мобильное устройство и ваш семейный рецепт могут оказаться несовместимы. Не стоит стоять у плиты с телефоном в руках, ведь если он упадет в кипящий холодец, единственным верным решением станет сдача устройства в пункт, где принимают аккумуляторы", — предупредил эксперт.

По его словам, если устройство упало в остывший, но не до конца застывший холодец, его нужно достать и аккуратно протереть мягкой и влажной тряпочкой, а потом вытереть насухо. При этом не стоит облизывать смартфон — слюна для устройства не менее губительна, чем закуска.

"Если холодец уже застыл, то отпрыгнувший смартфон аккуратно поднимите и осмотрите на предмет сколов", — добавил Пермяков.