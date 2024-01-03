2024-01-03T12:03:31+03:00
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2024-01-03T12:03:31+03:00
2024
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Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронного оборудования
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Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования до конца 2024 года, сообщается в Telegram-канале кабмина. "Правительство продлило... ПРАЙМ, 03.01.2024
экономика, технологии, промышленность, новости, россия, правительство рф, упрощенный порядок ввоза электронного оборудования
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования до конца 2024 года, сообщается в Telegram-канале кабмина.
"Правительство продлило упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования до конца 2024 года. Постановление подписал Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что такая мера направлена на обеспечение товарами, содержащими оборудование для шифрования: смартфонами, планшетами, ноутбуками, компьютерами, микросхемами и рациями.
"Упрощенный порядок касается процедуры выдачи разрешительных документов для ввоза указанной продукции, а также их представления таможенным органам", — дополняется в сообщении.