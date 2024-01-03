МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования до конца 2024 года, сообщается в Telegram-канале кабмина. В правительстве назвали одну из главных угроз для российской экономики

"Правительство продлило упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования до конца 2024 года. Постановление подписал Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая мера направлена на обеспечение товарами, содержащими оборудование для шифрования: смартфонами, планшетами, ноутбуками, компьютерами, микросхемами и рациями.

"Упрощенный порядок касается процедуры выдачи разрешительных документов для ввоза указанной продукции, а также их представления таможенным органам", — дополняется в сообщении.