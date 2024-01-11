ХАБАРОВСК, 11 янв — ПРАЙМ. России в разработке беспилотников важно опережать противника и это уже происходит, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин назвал самый важный итог 2023 года

В четверг в ходе поездки в Хабаровск он встретился с дальневосточными предпринимателями. Один из участников встречи рассказал Путину о создании модульной платформы для беспилотников, уже испытанной в зоне СВО.

"Там всего очень много, задач очень много. И здесь очень важно опережать противника, быть на шаг впереди. И у вас, у ваших коллег это получается сегодня… И вы делаете это, уже делаете", — заявил глава государства, говоря о развитии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Путин отметил, что применение беспилотников является одним из современных способов ведения вооруженной борьбы, "который корректирует все другие, и во взаимодействии с видами и родами вооруженных сил связывает, делает их более эффективными — и контрбатарейную борьбу, и разведку".

По словам президента РФ, все российские БПЛА, включая ударные и разведывательные, востребованы и в ходе СВО применяются эффективно.

Путин напомнил, что 1 января встречался с бойцами с разных участков фронта. "Один из них как раз занимается использованием беспилотников. Очень эффективно работают", — добавил он.