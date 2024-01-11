МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Количество DDoS-атак на российские организации в четвертом квартале 2023 года выросло на 67% по сравнению в аналогичным периодом предыдущего года, активными были хакеры, которые проводили традиционные атаки с целью получения выгоды, сообщили журналистам в пресс-службе StormWall. Кибер-юристы, "решающие" проблемы с утечками данных, могут появиться в России

"В 4 квартале 2023 года в России наблюдалась повышенная активность хакеров, которые организовали традиционные DDoS-атаки на ключевые отрасли с целью получения выгоды. По данным экспертов StormWall в 4 квартале 2023 года число атак на российские компании выросло на 67% по сравнению с 4 кварталом 2022 года", — говорится в сообщении.

В четвертом квартале количество атак на телеком-компании выросло в годовом выражении более чем в 4 раза. Эксперты объясняют, что многие региональные телеком-компании не имели профессиональной защиты и не могли отразить мультивекторные DDoS-атаки, поэтому хакеры нацелились именно на них. Почти в 1,5 раза выросло количество DDoS-атак на ритейл — это связано с проведением Черной пятницы и других распродаж в преддверии Нового года. Число атак на сферу развлечений выросло в четвертом квартале 2023 года на 34% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года.

Рост числа атак был зафиксирован в нефтяной отрасли (на 31%), производственной сфере (на 28%), государственном секторе (на 19%), финансовой отрасли (на 16%), энергетическом секторе (на 14%).

Самыми пострадавшими отраслями в четвертом квартале стали телеком-сфера, финансовый сектор и ритейл. Кроме этого, в топ-5 также вошли госсектор и сфера развлечений. Также специалисты фиксировали атаки в энергетическом секторе, нефтяной сфере и производственном секторе.

"Самой заметной тенденцией в области DDoS-атак в 4 квартале 2023 года в России стало преобладание традиционных DDoS-атак с целью получения выгоды над DDoS-атаками хактивистов. Данный тренд начал развиваться еще в октябре прошлого года и к концу года только усилился. По данным экспертов StormWall, традиционные DDoS-атаки в 4 квартале 2023 года занимали 82%, а атаки хактивистов составили 18% от числа всех атак на российские компании", — отметили специалисты.