МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Почти треть предприятий Великобритании стали жертвами кибератак, значительную часть которых организовали Россия и Китай, заявил министр обороны страны Грант Шаппс. В Kaspersky назвали кибератаки идеологически мотивированными

"В прошлом году почти треть предприятий в Великобритании пострадали от киберугроз или кибератак. Общий ущерб, нанесенный экономике Великобритании, исчисляется миллиардами", — отметил Шаппс в рамках пресс-конференции. Трансляция вело издание Indepenent.

По словам министра обороны, именно из России и Китая исходит наибольшее число атак. Россия и Китай, в свою очередь, опровергли обвинения в свою сторону. Кроме того, российская сторона всегда призывала к сотрудничеству в области кибербезопасности.

Ранее в 2023 году издание Inews сообщало со ссылкой на источник в Центре правительственной связи Соединенного Королевства, что российские и китайские хакеры в результате взлома получили доступ ко внутренней системе Министерства иностранных дел Великобритании. Отмечается, что в руках хакеров оказались конфиденциальные данные, а также копии переписок сотрудников по электронной почте.

В издании отметили, что хакеры не смогли заполучить секретную информацию, но не исключено, что они получили доступ к переписке послов или дипломатов за границей.