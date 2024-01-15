Шаппс: почти треть британского бизнеса пострадало от кибератак в 2023 году
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Почти треть предприятий Великобритании стали жертвами кибератак, значительную часть которых организовали Россия и Китай, заявил министр обороны страны Грант Шаппс.
"В прошлом году почти треть предприятий в Великобритании пострадали от киберугроз или кибератак. Общий ущерб, нанесенный экономике Великобритании, исчисляется миллиардами", — отметил Шаппс в рамках пресс-конференции. Трансляция вело издание Indepenent.
По словам министра обороны, именно из России и Китая исходит наибольшее число атак. Россия и Китай, в свою очередь, опровергли обвинения в свою сторону. Кроме того, российская сторона всегда призывала к сотрудничеству в области кибербезопасности.
Ранее в 2023 году издание Inews сообщало со ссылкой на источник в Центре правительственной связи Соединенного Королевства, что российские и китайские хакеры в результате взлома получили доступ ко внутренней системе Министерства иностранных дел Великобритании. Отмечается, что в руках хакеров оказались конфиденциальные данные, а также копии переписок сотрудников по электронной почте.
В издании отметили, что хакеры не смогли заполучить секретную информацию, но не исключено, что они получили доступ к переписке послов или дипломатов за границей.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240115/842800325.html