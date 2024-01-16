МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. "Яндекс Браузер" предотвратил более 110 миллионов переходов на мошеннические сайты в 2023 году, сообщили в пресс-службе компании. В Москве мошенники похитили детское питание на 100 миллионов рублей

"В 2023 году "Яндекс" дообучил алгоритмы распознавания мошеннических и фишинговых сайтов, в результате чего "Браузер" научился точнее определять такие сайты и предотвратил более 110 миллионов переходов на них", — говорится в сообщении.

Компания также рассказала о результатах работы других сервисов, которые защищают пользователей. Так, например, база определителя телефонных номеров, которая есть в приложении "Яндекс с Алисой", за год выросла в 2,5 раза — до 42 миллионов номеров. В августе появилась новая функция — предупреждение о нежелательных звонках в мессенджерах. С момента запуска сервис определил около миллиона таких звонков, и каждый десятый из них был нежелательным.

В "Яндекс Почте" более 17 миллиардов писем из 78 миллиардов были отмечены как спам или заблокированы.

"В 2023 году "Яндекс" инвестировал в цифровую безопасность более 6 миллиардов рублей — по сравнению с 2022 годом эта сумма выросла более чем в два раза. Компания сфокусировалась на усилении защиты данных пользователей, повышении безопасности инфраструктуры и развитии технологий для борьбы с мошенниками… Число сотрудников, отвечающих за цифровую безопасность, за год выросло на треть", — сообщили в компании.

"Яндекс" в прошлом году повысил защищенность общей технологической платформы, на которой работают все сервисы. Также вложения были направлены на разработку защищенных систем хранения данных, развитие технологий защиты от DDoS-атак и мошенничества, системы управления доступами. Компания прошла 39 независимых аудитов для проверки инфраструктуры на устойчивость к атакам и безопасность сервисов.