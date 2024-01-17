ПЕКИН, 17 янв — ПРАЙМ. Пекин считает глупостью ограничение Тайванем экспорта ключевых технологий, данные меры нарушают принципы рыночной экономики и наносят прямой ущерб интересам промышленности и предприятий, заявил на брифинге в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа. ASML отменила поставки систем для производства чипов в КНР, пишут СМИ

В начале декабря прошлого года комитет по науке и технологиям Тайваня ввел перечень из 22 ключевых технологий, экспорт которых нанес бы ущерб интересам острова. В список входят оборонные технологии, космические технологии, технологии из сферы сельского хозяйства, полупроводников, информационной безопасности.

"Формирование и развитие производственных цепочек и цепей поставок между двумя сторонами Тайваньского пролива являются результатом совместного действия рыночных правил и выбора предприятий", — заявил Чэнь Биньхуа.

Он отметил, что укрепление промышленного сотрудничества между двумя сторонами Тайваньского пролива и выстраивание более прочных производственных и логистических цепочек соответствует стремлениям и интересам отраслей и предприятий материкового Китая и Тайваня.

По его словам, руководство Демократической прогрессивной партии поддакивает США и занимается разрывом связей, что создает препятствия для промышленного сотрудничества между двумя сторонами Тайваньского пролива, а также серьезно подрывает торгово-экономический порядок.

"Это не только нарушает принципы рыночной экономики и честной конкуренции, нанося прямой ущерб интересам промышленности и предприятий по обе стороны Тайваньского пролива, но также увеличивает нестабильность промышленных и логистических цепочек между двумя берегами Тайваньского пролива, ослабляет преимущества и право голоса тайваньской промышленности в глобальных промышленных цепочках и цепях поставок", — добавил Чэнь Биньхуа.

Он подчеркнул, что таким подходом руководство ДПП ставит остров в зависимость от других и лишает возможности зарабатывать, "это действительно непревзойденная глупость".

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.