МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Смартфоны от американской компании Apple, несмотря на мировое лидерство по числу продаж, в России не смогли войти даже в топ-5 в штучном выражении по итогам 2023 года, рассказал РИА Новости источник на рынке. Эксперт объяснил, как обнаружить скрытые камеры при помощи смартфона

"Доля Apple и Samsung за год в штуках снизилась с 30% до 20%, а в 2021 году было 45%. По итогам 2023 года Samsung на четвертом месте, Apple на шестом закончили год. Годом ранее они были на третьем и четвертом. В деньгах их совокупная доля сократилась с 55% до 50%, Apple сохранил первое место, а Samsung второе", — заявил собеседник агентства.

В топ-3 по продажам в России в штучном выражении вошли Xiaomi, Tecno и realme. Источник также уточнил, что речь идет про официальные каналы продаж.

В свою очередь в пресс-службе "Мегафона" с РИА Новости поделились данными о том, что в прошлом году в их магазинах объединенной розничной сети смартфоны бренда Samsung занимали долю продаж в натуральном выражении 12%, а смартфоны Apple — 8%. При этом в 2022 году у Samsung была доля продаж 24%, а у Apple — 10%.

Однако на глобальном рынке ситуация сложилась иным образом. Согласно предварительному отчету International Data Corporation (IDC), Apple, продав в 2023 году 234,6 миллиона смартфонов, обогнал Samsung и занял первое место в мировом рейтинге. Доля рынка американской компании достигла 20,1%.

Samsung же получил долю рынка в 19,4% и занял второе место, реализовав 226,6 миллиона телефонов. Замкнул тройку лидеров китайский бренд Xiaomi с долей 12,5% — за прошлый год компания продала 145,9 миллиона телефонов.