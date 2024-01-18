МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Samsung Electronics планирует выпуск "умного" кольца Galaxy Ring, которое позволит отслеживать состояния здоровья, устройство может поступить в продажу уже в текущем году, сообщил агентству Рёнхап глава мобильного подразделения Samsung Electronics Тэ Мун Ро. Смартфоны Apple не вышли в лидеры по продажам в России в 2023 году

"Компания Samsung Electronics Co. планирует запустить новое цифровое устройство для поддержания здоровья Galaxy Ring в этом году", — пишет Рёнхап со слов представителя компании.

В среду Samsung Electronics на презентации в Калифорнии представила прототип данного устройства.

Ро пояснил, что, хотя Galaxy Watch и обладают рядом преимуществ, некоторым потребителям неудобно носить их постоянно, при этом часов недостаточно, чтобы отправлять важную информацию о здоровье в приложение Samsung Health и анализировать ее 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году.

"Вот почему нам нужно кольцо, чтобы завершить систему цифрового здоровья, или Samsung Health", — сказал Ро.

Он отметил, что кольцо больше подходит для длительного ношения, чем часы, и имеет лучшие показатели автономной работы, поскольку оно ориентировано только на функции здоровья.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.