МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Киберпреступники получили доступ к учетным записям электронной почты высшего руководства американской корпорации Microsoft, заявили в компании, при этом бездоказательно обвинив Россию в якобы поддержке злоумышленников. Эксперт рассказал, как хакеры изменили тактику проведения атак на банки

"Команда по безопасности Microsoft обнаружила государственную атаку на наши корпоративные системы 12 января 2024 года… определив злоумышленников как Midnight Blizzard, спонсируемую государством российскую организацию, также известную как Nobelium", — говорится в распространенном сообщении.

Как отметили в корпорации, с ноября 2023 года злоумышленники использовали механизм атаки с распылением паролей, чтобы получить доступ к устаревшей непроизводственной учетной записи. С помощью нее преступники проникли в корпоративные учетные записи электронной почты членов высшего руководства и сотрудников Microsoft, отвечающих за кибербезопасность, юридические и иные функции. По словам компании, речь идет об "очень небольшом проценте" учетных записей.

Отмечается, что после обнаруженного проникновения в Microsoft немедленно активировали процесс реагирования для расследования, пресечения вредоносной деятельности и смягчения атаки, а также остановки злоумышленников.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что в прошлом году Россия подверглась беспрецедентным внешним кибератакам, отразив порядка 50 тысяч таких нападений, "при этом большинство из них осуществлялось с территории США". Обвинения России в хакерстве — излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.