2024-01-22T08:47:24+03:00
2024-01-22T08:47:24+03:00
2024-01-22T08:47:24+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240122/842854504.html
Радиовещатели в России нашли замену иностранному оборудованию, пишет СМИ
Технологии
Новости
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Российским радиовещателям по итогам 2023 года удалось заместить большую часть иностранного оборудования, пишет издание "Коммерсантъ". Сообщается, что, согласно данным Фонда... ПРАЙМ, 22.01.2024
общество , экономика, технологии, новости, россия, радио, импортозамещение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Российским радиовещателям по итогам 2023 года удалось заместить большую часть иностранного оборудования, пишет издание "Коммерсантъ".
Сообщается, что, согласно данным Фонда содействия развитию радиовещания "Российская академия радио" (РАР), российские представители отрасли смогли занять доминирующее положение на внутреннем рынке и вытеснить зарубежных производителей передатчиков и антенн.
Тем не менее, в соответствии со статьей, некоторые проблемы в радиовещательной отрасли в России все еще наблюдаются.
В частности, это касается сферы производства высокочастотных коаксиальных кабелей, в котором российские компании все еще зависят от поставок зарубежного оборудования.