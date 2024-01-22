МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Российским радиовещателям по итогам 2023 года удалось заместить большую часть иностранного оборудования, пишет издание "Коммерсантъ". Мантуров рассказал о росте производства радио- и микроэлектроники

Сообщается, что, согласно данным Фонда содействия развитию радиовещания "Российская академия радио" (РАР), российские представители отрасли смогли занять доминирующее положение на внутреннем рынке и вытеснить зарубежных производителей передатчиков и антенн.

Тем не менее, в соответствии со статьей, некоторые проблемы в радиовещательной отрасли в России все еще наблюдаются.

В частности, это касается сферы производства высокочастотных коаксиальных кабелей, в котором российские компании все еще зависят от поставок зарубежного оборудования.